Trump corrotto, c'è l'inchiesta e negli Usa torna lo spettro impeachment

Lunedì 4 Marzo 2019, 10:30

NEW YORK - «Le elezioni hanno conseguenze», dice un adagio politico Usa. E prestissimo vedremo alcune delle più serie conseguenze della vittoria dei democratici a novembre. Oggi infatti partono 60 lettere con cui la Commissione Giustizia della Camera chiede a collaboratori e parenti di Donald Trump di consegnare documenti che potrebbero provare quel che il presidente della Commissione, Jerrold Nadler, sospetta, e cioè che Trump abbia «violato la legge più volte».I documenti richiesti, ha chiarito Nadler, «cominciano l'inchiesta» sulle accuse di «ostruzione della giustizia, corruzione e abuso di potere». I sospetti su Trump hanno preso forma nel corso dell'inchiesta speciale del Russiagate affidata al procuratore speciale Robert Mueller. Ma siccome molti dei presunti crimini del presidente non rientravano nel mandato di Mueller, che è limitata a indagare le interferenze russe nelle elezioni, questi li ha passati alla procura di New York e ora se ne stanno appropriando anche le Commissioni della Camera, per condurre le loro indagini.