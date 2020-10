Trump sul balcone della Casa Bianca senza mascherina: «Sto bene». Biden negativo all'ultimo test

«Mi sento bene», dice Donald Trump parlando dal balcone della Casa Bianca (senza mascherina nonostante la positività al Covid), rivolgendosi alla folla che lo acclama. «Joe Biden ha tradito gli elettori afroamericani e ispanici per oltre mezzo secolo», attacca mentre i suoi sostenitori gli gridano in coro «Altri quattro anni, altri quattro anni!» e «We love you».

«Stiamo facendo bene» nei sondaggi: «voglio ringraziarvi per essere qui e sono orgoglioso di questo Paese», continua poi il presidente Usa parlando dal balcone. «L'Obamacare è un disastro e dobbiamo liberarcene», dice poi Trump attaccando la performance di Kamala Harris al dibattito fra gli aspiranti alla vicepresidenza. «Mike Pence ha fatto bene», aggiunge il presidente Usa.«Con la potenza della scienza e della medicina americana, sradicheremo il virus cinese una volta per tutte», aveva detto poco prima intervenendo all'evento Law & Order, in base agli estratti diffusi dalla Casa Bianca.

LIVE: President @realDonaldTrump delivers remarks at a peaceful protest for law & order https://t.co/BlGvcjjNVX — The White House (@WhiteHouse) October 10, 2020

Intanto Joe Biden è risultato negativo all'ultimo test per il coronavirus. Lo riferisce la sua campagna elettorale.

