Trump: «Covid meno letale dell'influenza, impariamo a conviverci»

Donald ​Trump con un post su Twitter esorta di nuovo così a non farsi spaventare troppo dal virus: «Covid meno letale dell'influenza, impariamo a conviverci». Poche ore dopo il suo rientro alla Casa Bianca dopo tre giorni in ospedale a causa del covid, Donald Trump scrive un nuovo tweet. «La stagione dell'influenza sta arrivando - scrive il presidente su twitter - Molte persone ogni anno, qualche volta oltre centomila, e nonostante il vaccino, muoiono per l'influenza. Stiamo chiudendo il nostro Paese? No, abbiamo imparato a conviverci, come stiamo imparando a fare con il Covid, che nella maggior parte delle popolazione è molto meno letale».

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!

