Trump, iniziata terapia con Remdesivir. Positivo anche il manager della campagna elettorale

Donald Trump ha iniziato la terapia con il Remdesivir al Walter Reed National Military Medical Central dove è stato trasferito qualche ora dopo aver annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. Il medico personale del presidente americano, Sean Conley, ha spiegato in una nota di aver «raccomandato» il trasferimento del tycoon in ospedale per «un ulteriore monitoraggio» dopo consultazioni con gli specialisti del Walter Reed e della Johns Hopkins University. Trump, fa sapere Conley, «non ha bisogno di ossigeno», ma si è deciso di «iniziare la terapia con il Remdesivir». «Ha assunto la prima dose - conclude - e sta riposando bene».

«Sta andando bene, credo. Grazie a tutti. Love!!!», ha twittato Trump. Il tycoon, quando manca un mese esatto alle elezioni presidenziali del 3 novembre, ha lasciato ieri la Casa Bianca, intorno alle 18 ora di Washington, ed è salito in elicottero senza aiuti, in abito blu e con la mascherina indossata. In un video diffuso su Twitter ha annunciato il suo trasferimento al Walter Reed Hospital - «Penso di cavarmela bene, ma vogliamo accertarci che le cose funzionino» - e ha voluto rassicurare gli americani anche sulle condizioni di Melania («La First Lady sta bene»). Poi ha ringraziato «tutti per il forte sostegno». «Non lo dimenticherò mai», ha concluso.



Intanto anche parte del suo staff è risultata positiva al Covid.

Bill Stepien, il nuovo manager della campagna presidenziale di Donald Trump e stretto collaboratore del presidente Usa, è risultato positivo al tampone. Lo scrivono Politico e la Bbc, che aggiungono che Stepien risente di «sintomi lievi di tipo influenzale» e che da ora lavorerà da casa. Anche Kellyanne Conway, l'ex consigliera di Donald Trump, è risultata positiva al Covid-19. Lo ha twittato lei stessa: «I miei sintomi sono lievi (una tosse leggera) e mi sento bene. Ho cominciato una quarantena in accordo con i miei medici», ha scritto.

E un altro senatore repubblicano, dopo Mike Lee, ha contratto il virus. Si tratta di Thom Tillis, anche lui della commissione giustizia, dove martedì inizieranno le audizioni per la conferma Amy Coney Barrett, nominata da Donald Trump alla Corte Suprema. Tillis ha annunciato una quarantena di 10 giorni, un tempo che dovrebbe permettergli di sostenere la nomina prima che passi al voto dell'intero Senato. Ma resta da vedere se basterà una quarantena così limitata e se altri eventuali casi di contagio metteranno a rischio la risicata maggioranza dei repubblicani al momento della votazione in seduta plenaria.

Twitter intanto ha annunciato che rimuoverà i tweet che «desiderano o augurano la morte, gravi lesioni fisiche o malattie letali a chicchessia», dopo l'ondata di cinquettii 'funebrì contro il presidente Usa Donald Trump, ora che è ricoverato in ospedale per il Covid-19. Gli autori dei post che violano la policy della piattaforma social non saranno tuttavia sospesi.

