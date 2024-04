Trump, il piano segreto per la fine della guerra in Ucraina: «Kiev e Mosca vogliono salvare la faccia e avere una via d'uscita»

Premere su Kiev affinché ceda la Crimea e la regione di confine del Donbass a Mosca. È questo il piano segreto di Donald Trump per mettere fine alla guerra fra Ucraina e Russia. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali l'ex presidente ritiene che sia Kiev che Mosca «vogliono salvare la faccia e avere una via di uscita». L'ex presidente è convinto anche che per alcune aree dell'Ucraina andrebbe bene essere parte della Russia.

Trump, il piano segreto per la fine della guerra in Ucraina

Trump, del resto, si è spesso vantato in passato di essere l'unico a poter mettere fine al conflitto nell'Est dell'Europa. Mai prima d'ora, però, era emerso come il tycoon intendesse agire. Secondo il Washington Post, Trump sarebbe convinto che la guerra cesserebbe accontentando le pretese territoriali di Putin, con il riconoscimento da parte di Kiev della sovranità della Russia su Crimea e Donbass. Una mossa che però, secondo tutti gli osservatori occidentali, difficilmente fermerebbe la Mosca e che anzi la spingerebbe a osare sempre di più, fin dentro l'area Nato.

L'entourage di Trump si è rifiutato di commentare la notizia lanciata dal giornale americano. «Qualsiasi speculazione su un piano del presidente Trump proviene da fonti anonime e disinformate che non hanno idea di cosa sta succedendo o cosa accadrà», ha detto in una nota la portavoce della campagna elettorale Karoline Leavitt.