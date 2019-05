Trump, furia senatore Usa contro i dem: «O impeachment o fatela finita»

Giovedì 23 Maggio 2019, 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«O procedete con l’impeachment o la fate finita».Non lo ha detto proprio così, ma grosso modo è questo il senso della dichiarazione “sfogo” del senatore repubblicano della Louisiana John Kennedy.Come lo ha detto esattamente?Così:«O urinate o uscite dal cesso».Un registro assai poco consono per le mura del Congresso, ma che ben esprime l’esasperazione di mezza America nei confronti di quella che sembra essere divenuta più una narrativa alternativa da agitare a mo’ di minaccia che non un sentiero giudiziario da percorrere fino in fondo.Anche perché, per poterlo percorrere fino in fondo, i democratici non hanno i numeri (in Senato, che attualmente è in solide mani repubblicane, servirebbe una maggioranza addirittura dei due terzi, ndr).«Smettetela, dunque. E tornate ad adoperarvi assieme a noi nell’interesse di milioni e milioni di cittadini statunitensi».L’intervento di Kennedy è andato in scena a margine dell’importante incontro tra Donald Trump e Nancy Pelosi, con il presidente e la speaker della Camera che avrebbero dovuto discutere di infrastrutture.Da prima ancora che la giornata iniziasse, però, era evidente che il meeting fosse a rischio a causa della tensione altissima tra le due parti, tale da rimandare più allo scontro sul destino politico-giudiziario del tycoon che non al confronto sui temi in agenda.Fatto sta che non c’è stata nemmeno la resa dei conti: il faccia a faccia è saltato e Trump ha tuonato che con i democratici non lavorerà mai più.Gli Stati Uniti non sono soltanto spaccati in due metà, come testimoniato dalla storica tornata elettorale del novembre 2016 e come confermato da quella di midterm del novembre 2018.Gli Stati Uniti, nella loro sfera legislativa, sono paralizzati.E questo, come sottolinea ulteriormente l’agguerrito senatore repubblicano, «produrrà degli ingenti danni nel lungo periodo».Esplicita, a voler utilizzare un eufemismo, la battuta finale dello stesso Kennedy: «È da sei mesi che siamo in quest’aula del Congresso e non abbiamo fatto una singola cosa che non sia stare seduti sui nostri culi freddi e pigri».