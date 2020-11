Trump ai leader del G20: «Voglio lavorare con voi per molto tempo. Intravedo un decennio straordinario»

Il presidente Usa Donald Trump porta la sua battaglia elettorale al summit G20: ai leader mondiali il tycoon avrebbe detto di non vedere l'ora di lavorare con loro «per lungo tempo», intravedendo una «decennio straordinario». «È stato un grande onore lavorare con voi, e non vedo l'ora di continuare a lavorare con voi per un lungo periodo», avrebbe detto Trump secondo quanto riportato dal Guardian, che cita un audio ottenuto dall'Observer.

Trump via in anticipo dal G20 per giocare a golf

Donald Trump alla fine si è collegato con il vertice del G20 di Riad in videoconferenza - ancora fino a ieri la sua partecipazione era incerta - ma ha lasciato i lavori in anticipo ed è andato a giocare a golf. Lo hanno riferito i giornalisti del pool della Casa Bianca, secondo cui il presidente americano si è disconnesso a meno di due ore dall'inizio del summit sotto presidenza saudita. E durante tutta la prima ora ha scritto un pò di tweet tutti su temi di politica interna. Secondo la Dpa, Trump ha delegato il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ed il consigliere economico Larry Kudlow a seguire i lavori, mentre lui si è trasferito nel suo golf club nella vicina Virginia. Il presidente dovrebbe collegarsi di nuovo domani in occasione della giornata conclusiva del vertice.

