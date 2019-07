Monito di Trump a Google e Apple sui loro affari con la Cina

«Non saranno garantite esenzioni dalle tariffe o agevolazioni alla Apple per i componenti del Mac Pro che vengono prodotti in Cina. Fateli negli Stati Uniti, niente tariffe». Afferma Trump su Twitter.

«Potrebbero esserci, oppure no, preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale per il rapporto tra Google e la Cina. Se c'è un problema, lo scopriremo. Spero davvero che non ci sia».



La Casa Bianca, intanti, esclude che la settimana prossima Stati Uniti e Cina siglino un accordo commerciale. Parlando alla Cnbc, il consigliere economico dell'amministrazione Trump, Larry Kudlow, ha detto: «Non mi espetterei un grande accordo. La speranza è che [le trattative] ripartano da dove erano state lasciate a maggio», quando i negoziatori si erano visti a Washington. Poi tutto era saltato quando gli Usa hanno accusato la Cina di essersi tirata indietro rispetto a impegni già presi per giungere a un accordo (tesi respinta da Pechino).



Una nuova tregua è stata siglata dai presidenti delle due nazioni nell'ambito del G20 in Giappone. Il 30 luglio il rappresentante commerciale Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin saranno a Shanghai per discustere con il vice premier cinese Liu He. Kudlow ha aggiunto che Trump ha sempre a disposizione altri dazi se i negoziati andranno male.

Venerdì 26 Luglio 2019, 17:38 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2019 18:12

