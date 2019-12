Trump attacca Greta Thunberg: «Ridicola, gestisca la rabbia e vada al cinema con un amico»

Donald Trump ha attaccato Greta Thunberg dopo che la giovane attivista svedese era stata nominata da Time la persona dell'anno. Commentando un tweet di congratulazioni alla Thumberg, Trump ha affermato: «È ridicolo. Greta dovrebbe lavorare sul suo problema di controllo della rabbia e poi andare a vedere un buon film con un amico! Calma Greta, calma!».

Greta Thunberg persona dell'anno per Time



So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 dicembre 2019