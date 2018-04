Trump assente, è bufera sulla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca

Lunedì 30 Aprile 2018, 19:06 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2018 19:52

NEW YORK - È guerra aperta tra Donald Trump e i giornalisti. Non che sia una novità, tutt’altro. Ma lo scontro frontale tra il tycoon e i media americani si arricchisce di un nuovo capitolo dai toni a dir poco incandescenti.Il presidente diserta per il secondo anno consecutivo la cena con i corrispondenti alla Casa Bianca e getta benzina sul fuoco di un rapporto evidentemente già compromesso da tempo. E ad arte.«La Cena con i Corrispondenti alla Casa Bianca è MORTA per come l’avevamo conosciuta. È stata un disastro totale e un imbarazzo per il nostro grande Paese e per tutto ciò per cui ci battiamo. Il fenomeno delle FAKE NEWS è vivo e vegeto e ben rappresentato dalla serata di sabato!».Il «disastro totale» cui fa riferimento The Donald, oltre a ruotare attorno all’instancabile narrativa di una stampa schierata e menzognera, ha un nome e un cognome: Michelle Wolf, 32 anni, comica di professione.Al di là dei tanti interventi degli addetti ai lavori, è a lei che è stato affidato il ruolo di animare la festa. E, a giudicare dalle reazioni di Trump e compagnia, ma anche di tanti colleghi della televisione e di tanti volti del Partito Democratico, la Wolf ci è riuscita, eccome. Ci è riuscita, però, nel modo sbagliato.Il suo monologo ha scatenato un putiferio. Battute come rasoi. «Ivanka è utile alle donne come un pacco di assorbenti…vuoto». E ancora, sull’aborto, sfidando a viso aperto il vicepresidente Mike Pence, noto per le sue rigide posizioni pro vita: «Lui pensa che l’aborto sia omicidio. Ma sapete, alle volte bisogna semplicemente tirare fuori quel bambino da lì. E basta!».Insomma, per quanto si possa odiare questa pratica per motivi personali o religiosi, o per quanto la si possa difendere in nome delle libertà femminili, gli Stati Uniti si contraggono dinanzi al fatto che un tema così delicato divenga oggetto di battute così scomposte.La Wolf, infine, non risparmia neanche la stessa stampa.«Trump vi ha aiutati a vendere i vostri giornali, i vostri libri e i vostri programmi televisivi. Siete voi che avete creato questo mostro e siete voi che ci state guadagnando!».Per concludere, se il suo intento era quello di provocare, è evidente che abbia centrato il bersaglio.Vento in poppa, però, per le vele di Trump, nuovamente legittimato a rilanciare la sua retorica dello scontro (che tanto piace ai suoi sostenitori) e che costringe la presidente dell’Associazione dei Corrispondenti alla Casa Bianca, se non alle scuse, ad un passo indietro netto.Queste le parole di Margaret Talev.«La notte scorsa avremmo dovuto lanciare un messaggio di unione attorno al nostro impegno comune per una stampa forte e libera, rendendo omaggio all’educazione, al lavoro e ai vincitori delle borse di studio. Di certo non un messaggio di divisione. Purtroppo, però, il monologo non è stato in linea con la nostra missione».