Trump, una guerra Usa-Iran per vincere le elezioni 2020?

Non un semplice gioco di parole, ma una linea molto sottile.Il rischio che, dopo aver inanellato tutta una serie di episodi sbagliati,, sugli interessi economici e geopolitici in Medio Oriente, sui precedenti di disastri illustri.La verità come sempre sta nel mezzo e dall’altra parte non si può non tenere conto di un aspetto quanto meno altrettanto evidente:Tra provocazioni, vere e proprie operazioni militari, fino ad arrivare, non più di una manciata di ore fa, all’assedio dell’ambasciata americana a Baghdad.Insomma, per quanto l’immaginario mediatico-collettivo continui ad oltranza a cucire l’abito del super cattivo sulla sagoma di The Donald,Ci sono ledelle rispettive scelte, però.In primis, l’aver distolto completamente,, milioni di elettori dal dossier impeachment.In secondo luogo,che rimette, sì, in moto la macchina bellica (che storicamente trascina a sua volta i numeri di un’economia già alle stelle), ma che allunga ombre fitte e scure sulla sicurezza nazionale, anche interna.E poi, per concludere,e, più in generale,che, a furia di alzare la voce a suon di minacce, potrebbero ritrovarsi nel mezzo di una contesa militare per la quale oggettivamente nessuno di loro è all’altezza.Senza contare, infine, ilche mai ha smesso di scalpitare in attesa dell’occasione della Storia.Storia che in questo inizio di anno ha sparpagliato appuntamenti, per tanti diversi protagonisti, in