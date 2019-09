Trump chiese a Zelensky di indagare su Biden: «Fammi questo favore»

«Il presidente degli Stati Uniti ha tradito il nostro paese. È un pericolo chiaro a tutte le cose che ci rendono forti e al sicuro. Sostengo l'impeachment». Lo twitta Hillary Clinton, l'ex segretario di stato ed ex candidata alla Casa Bianca, sconfitta proprio da Donald Trump nel 2016. Bill Clinton, suo marito, è stato uno dei tre presidenti nei confronti dei quali è stata in passato avviata la procedura.

I membri del Congresso americano indagano per appurare se Donald Trump, dopo la telefonata col leader ucraino Volodymyr Zelensky, fece ancora pressioni per riaprire l'inchiesta su Joe Biden ed il figlio in cambio del ripristino degli aiuti congelati alcuni giorni prima il colloquio. Lo riportano alcuni media Usa. Sono i primi passi dell'indagine formale per impeachment annunciata nelle scorse ore.

Mercoledì 25 Settembre 2019, 16:35 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 17:21

