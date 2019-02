Usa-Nord Corea, nessun accordo. Trump: «Kim visione diversa dalla nostra su siti nucleari»

«Abbiamo avuto un tempo molto produttivo, c'erano diverse opzioni ma questa volta abbiamo deciso che non era una buona cosa firmare una dichiarazione congiunta al summit». ha spiegato il presidente Donald Trump in conferenza stampa dopo il mancato accordo. «Le differenze sono state ridotte» ha spiegato Trump, ma Kim «ha una certa visione che non coincide con la nostra». Kim Jong-un «ha assicurato comunque che non farà altri test su missili e niente che riguardi il nucleare».



Kim Jong-un sarebbe stato disposto a smantellare completamente il sito nucleare di Yongbyon, ma in cambio chiedeva la cancellazione di tutte le sanzioni contro Pyongyang, ha rivelato il presidente americano. Kim era disposto a rinunciare ad alcuni dei siti nucleari del suo paese «ma non quelli che abbiamo chiesto noi. E non rinuncerò alle sanzioni per questo». «È meglio fare la cosa giusta che fare le cose velocemente», ha aggiunto. «Ho ritenuto che non era la cosa giusta firmare alcun accordo», ha ribadito Trump, assicurando che le carte erano già pronte e che, se lo avesse voluto, il vertice si sarebbe concluso con un accordo di qualche tipo.

Mercoledì 27 Febbraio 2019

«Nessun accordo è stato raggiunto» al summit di Hanoi tra il presidente Donald Tump e il leader nordcoreano Kim Jong-un: lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo che le riunioni sulla denuclearizzazione continueranno in futuro.Trump e Kim non hanno trovato una intesa al loro secondo summit di Hanoi sulla denuclearizzazione della penisola coreana. «Nessun accordo è stato raggiunto questa volta, ma i rispettivi team guardano alle riunioni in futuro», si legge in una nota della portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, che descrive i meeting tra i due leader «molto buoni e costruttivi». Trump e Kim hanno discusso «dei vari modi per far avanzare la denuclearizzazione e i concetti basati sull'economia».