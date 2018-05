Trump incontra Kim: ma niente Corea, è la diva Kardashian

Giovedì 31 Maggio 2018, 18:29 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK - Trump incontra Kim. Finalmente, verrebbe da pensare. Peccato che si tratti “soltanto” di una dell’interminabile schiera di sorelle più famose d’America: Kim Kardashian.Accolta con tutti gli onori tra le mura della Casa Bianca per discutere di un tema a dir poco insolito per un’icona di stile e di make-up: la riforma delle carceri.La ragione di questo bizzarro accostamento sta nell’interesse della moglie del rapper e produttore Kanye West nei confronti della vicenda di tale Alice Johnson. 63 anni, originaria del Tennessee, condannata all’ergastolo nel lontano 1996 per possesso di cocaina e riciclaggio di denaro.L’avvocato della Johnson, supportato dai legali di casa Kardashian, ha chiesto al presidente Trump e al genero Jared Kushner, anch’egli presente all’appuntamento, di rivedere il giudizio su un caso che qui negli Stati Uniti sta facendo molto discutere.Subito dopo, il tycoon ha pubblicato su Twitter (social in tilt per diverse ore) una foto che lo ritrae seduto alla sua scrivania mentre sorridente al fianco di Kim.«Un grande meeting quello di oggi, abbiamo parlato di riforma delle carceri e condanne».Doppio cinguettio anche per l’oramai ex ragazzaccia dei reality show americani.«Voglio ringraziare il Presidente Trump per il suo tempo di questo pomeriggio. Speriamo che il Presidente possa garantire la sua clemenza alla Signora Alice Marie Johnson che sta scontando un ergastolo per la prima volta legato ad un reato non violento collegato alla droga».E ancora:«Siamo ottimisti riguardo al futuro della Signora Johnson e speriamo che lei e molti altri come lei possano avere una seconda possibilità dalla vita».Una pagina di distensione, dunque, tra un Commander in Chief quasi sempre brutalmente attaccato dalle celebrity, soprattutto al tempo della campagna elettorale, e che punta invece, proprio grazie ad operazioni mediatiche (cosmetiche!) di questo tipo, ad accattivarsi le simpatie di un pubblico a lui avverso. In particolare, frotte di seguaci giovani e giovanissimi.Insomma, in attesa di capire se deciderà oppure no di raggiungere il nordcoreano Kim (nello stesso palazzo in cui sto scrivendo alloggia e si muove il numero 2 di Pyongyang alla volta del suo summit con il segretario di Stato Mike Pompeo), Trump e un’altra Kim si sono già incontrati.