Trump incriminato per il caso del pagamento alla pornostar Stormy Daniels. Il sì del grand jury di New York

Il gran giurì di New York ha votato per incriminare l'ex presidente Donald Trump per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Trump è il primo ex presidente incriminato nella storia americana.

Stormy Daniels, chi è la pornostar che minaccia Trump. Dagli abusi ai riflettori mondo, pagata per il silenzio nel 2016

Trump incriminato per il caso Stormy Daniels

Secondo quanto riportano i media americani, le autorità di New York hanno notificato al legale dell'ex inquilino della Casa Bianca che l'ex presidente è stato incriminato. L'incriminazione è ancora sotto sigillo, e non se ne conoscono i particolari. Il rinvio a giudizio verrà reso pubblico dal procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, nei prossimi giorni. A quel punto, sarà già stato chiesto a Trump di costituirsi.

In città si sta già alzando il livello di allerta e delle misure di sicurezza. Sono state rimesse le barricate per quando arriverà. Il suo ex avvocato Michael Cohen: «L'incriminazione di oggi è solo l'inizio. È la prima volta che un ex presidente viene incriminato, ma non dimentichiamo che in questo Paese sei innocente fino a che non sei stato "provato" colpevole».

L'EX PRESIDENTE A MAR-A-LAGO

Donald Trump si trova nella sua residenza di Mar-a-Lago nelle ore in cui viene diffusa la notizia della sua incriminazione. Lo riferiscono fonti vicine all'ex presidente al New York Times che ammettono che l'entourage del tycoon è stato colto alla sprovvista e non si aspettava alcuna decisione da parte del Gran Giurì fino alla fine di aprile.