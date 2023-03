Donald Trump incriminato per il caso pornostar: «Io perseguitato». Cnn: oltre 30 capi di accusa. Martedì sarà in tribunale

Donald Trump è stato incriminato dalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione. Sono oltre 30 i capi d'accusa che vengono contestati all'ex presidente, il primo nella storia americana ad essere incriminato. «È una persecuzione politica e una interferenza elettorale - le parole di Trump -. Una caccia alle streghe che si ritorcerà contro Biden». Il tycoon dovrebbe consegnarsi martedì per la formalizzazione delle accuse a suo carico.