Trump, indagine della commissione Camera per corruzione e abuso di potere

Abuso di potere, corruzione e ostruzione alla giustizia. Nuovi guai per il presidente americano Donald Trump. La commissione giustizia della Camera «ha avviato indagini per abuso di potere, corruzione e ostruzione della giustizia» da parte del tycoon.

...said was a total lie, but Fake Media won’t show it. I am an innocent man being persecuted by some very bad, conflicted & corrupt people in a Witch Hunt that is illegal & should never have been allowed to start - And only because I won the Election! Despite this, great success!