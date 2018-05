Manovre militari Usa-Corea del Sud: Kim minaccia di annullare il summit con Trump

La Corea del Nord ha intanto sospeso l'incontro che si doveva svolgere domani e che era un follow up dello storico vertice tra Kim ed il presidente sudcoerano Moon Jae-in. Per Pyongyang infatti le esercitazioni chiamate «Max Thunder», confermate da Washington e Seul, sono una «provocazione militare in contrasto con gli sviluppi politici positivi nella penisola coreana», sempre secondo quanto riportato da Yonhap. «Gli Stati Uniti dovranno prendere delle attente decisioni riguardo al futuro del pianificato summit tra Usa e Corea del Nord alla luce di questo provocatorio putiferio militare condotto in maniera congiunta con le autorità sudcoreane», conclude, appunto con la minaccia di annullare il summit con Donald Trump, la dichiarazione nordcoreana.

Washington invece continua a preparare il vertice. Così ha risposto la portavoce del dipartimento di Stato che è apparsa colta di sorpresa, riporta il sito The Hill, dalla domanda durante il briefing quotidiano con la stampa, riguardo alle minacce nordcoreane di cancellare il summit del 12 giugno a Singapore. La portavoce, Heather Nauret, ha affermato che non vi sono state comunicazioni tra Stati Uniti e Corea del Nord riguardo alle dichiarazioni riportate dall'agenzia sudcoreana Yonhap.

Martedì 15 Maggio 2018, 22:08 - Ultimo aggiornamento: 16 Maggio, 05:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA