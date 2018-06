Trump vola a Singapore per il vertice con Kim: «Denuclearizzazione completa e irreversibile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 10 Giugno 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 08:00

Donald Trump e Kim Jong-un arrivano oggi a Singapore, con due giorni d'anticipo sulla data - martedì 12 giugno 2018 - che verrà ricordata dalla storia per il primo faccia a faccia tra un presidente degli Stati Uniti e un leader supremo nordcoreano dopo la Guerra di Corea (1950-1953), nella quale i rispettivi eserciti si fronteggiarono mietendo centinaia di migliaia di vittime e alla quale, dopo l'armistizio di Panmunjom, non è stata ancora posta ufficialmente la parola fine. Kim raggiungerà la città-stato asiatica a bordo di un Ilyushin sovietico rimesso a nuovo per il dittatore, che per l'occasione potrebbe essere scortato da caccia cinesi.