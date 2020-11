Trump lascia la Casa Bianca, bagno di folla per salutarlo in strada: «Vogliamo Donald altri 4 anni»

Bagno di folla per Donald Trump che, lasciando la Casa Bianca per andare a giocare a golf, si è infilato nella limousine presidenziale blindata salutando dai finestrini lungo Pennsylvania Avenue e Freedom Plaza centinaia di fan entusiasti radunati nella capitale per manifestare contro il «furto delle elezioni». Per lui bandiere della campagna elettorale, cartelli, ovazioni e cori con slogan come «altri quattro anni», «Usa, Usa», «Vogliamo Trump».

Ultimo aggiornamento: 18:07

