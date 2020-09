Usa 2020, Trump: «Legge e ordine» nel Wisconsin in bilico (e distrutto)

Trump vola in Wisconsin e si schiera netto dalla parte della polizia.

Kenosha, città di circa 100mila abitanti, è distrutta dalle proteste ed è la nuova arena della battaglia presidenziale, che oramai infuria a due mesi dal voto.

La ragione del contendere sono i 7 colpi di pistola esplosi sulla schiena di Jacob Blake, l’afroamericano di 29 anni gravemente ferito da un poliziotto lo scorso 23 agosto.

In ballo, in realtà, c’è molto di più: ci sono due visioni contrapposte di Stati Uniti.

In cui da una parte, quella democratica, si sposano le ragioni delle proteste razziali, fino però a correre il rischio di assecondarne le sfaccettature peggiori.

Mentre dall’altra, quella di Trump più di quella repubblicana nel suo complesso, ci si irrigidisce sul mantra duro e puro di “legge e ordine”.

E con un sindaco dem in carica, accusato dall’arancione di essere «uno stupido che difende gli anarchici», The Donald tra le macerie quasi ci sguazza.



Una sorta diin cui a primo acchito è persino sin troppo facile stabilire chi sono i buoni e chi invece i cattivi.

Nessuno lo voleva quaggiù, neanche il governatore dello Stato, altro democratico.

Eppure la passerella del presidente, per quanto furba, non ha scatenato i disordini temuti dalla sinistra e agitati fino all’ultimo istante come uno spauracchio.

Gli unici disordini, per il momento, sono quelli dei giorni scorsi, oggettivamente colpevoli di aver sventrato un intero quartiere.

Guardare le immagini per credere, nonostante Cnn si ostini a rilanciare notizie di «proteste prevalentemente pacifiche».





«Fake News!», strilla Trump.

Chissà da che parte si schiereranno gli americani il 3 novembre.

Qui, in uno Stato decisivo perché in bilico, dove il tycoon nel 2016 vinse per una manciata di voti.

E nel resto degli Usa, dove si resta a guardare.

