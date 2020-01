Trump, suv varca check-point della residenza in Florida: due arresti. Agenti hanno sparato

Ultimo aggiornamento: 19:22

Un suv ha varcato il check-point della residenza di Trump in Florida: gli agenti hanno sparato. La polizia ha arrestato due persone che all'interno di un Suv avevano violato i varchi dei controlli di sicurezza di Mar-a- Lago, la residenza di Donald Trump in, dirigendosi verso l'ingresso principale. Gli agenti hanno sparato sul veicolo, che è stato bloccato dopo un tentativo di fuga. Dell'episodio è stato informato anche l'Fbi.LEGGI ANCHE --> Trump, piano di pace per il Medio Oriente: «Due stati, Gerusalemme capitale indivisa». No di Abu Mazen