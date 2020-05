Coronavirus, Trump cede e indossa la mascherina in pubblico alla Ford

Alla fine anche Donald Trump ha ceduto e ha indossanto la mascherina anti-coronavirus. Sull’account Twitter di Nbc è stata pubblicata una fotografia del presidente Usa con una mascherina blu scuro. Il presidente Usa ha spiegato di avere indossato la protezione anche in precedenza, ma senza farsi notare nelle situazioni pubbliche.«Non volevo dare la soddisfazione alla stampa», ha dichiarato Trump, secondo i media americani, che ricordano come la mascherina sia comparsa dopo che Dana Nessel, procuratore generale del Michigan, ha definito il presidente «un bimbo petulante» perché rifiutava di indossare la mascherina.“

Rare footage of the Complainer in Chief @realDonaldTrump actually doing as he is told and wearing a mask @Ford for about five min. https://t.co/CkVzazgwsj

— Christopher (@chris74dude) May 22, 2020