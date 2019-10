Trump riceve Mattarella alla Casa Bianca. Scontro sui dazi: «Non vogliamo essere duri con l'Italia»

«Tensioni commerciali non giovano ad alcuno e la reciproca imposizione di dazi è controproducente e dannosa per le nostre economie». Ha risposto il capo dello Stato Sergio Mattarella che ha aggiunto «Non vogliamo essere duri con l'Italia, vedremo di affrontare l'argomento». Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump , in conferenza stampa con il capo dello Stato Sergio Mattarella, parlando del Wto. «Intendiamo difendere l'ordine internazionale basato su regole certe, con l'Onu al centro, e un sistema commerciale libero e aperto basato sui principi del Wto».





«L'Italia è molto attenta alle esigenze di sicurezza nazionale, lo è e lo sarà», ha detto Mattarella a Trump con il quale hanno affrontato anche il tema «delle nuove tecnologie e del 5G».



Il gruppo curdo del Pkk è peggio dell'Isis: lo ha detto Donald Trump nella conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente italiano Sergio Mattarella.



«Sulla Siria vi ho risposto, non sono qui per dare giudizi su quello che fanno altri Paesi ma per dire la posizioni del mio Paese, che è quella di una condanna senza equivoci». Lo ha detto Mattarella, in conferenza stampa con il presidente Usa Trump, rispondendo ad una domanda su cosa si pensa in Europa della decisione di Trump riguardo alla Turchia.





«A molti Cristoforo Colombo non piace, a me sì» ha aggiunto Trump sottolineando come la visita di Sergio Mattarella cada due giorni dopo il Columbus Day, la festa della comunità degli italiani in America. «I rapporti con l'Italia sono ottimi, non sono mai stati così buoni». Aveva detto Donald Trump allo Studio Ovale accogliendo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , che sembra essere d'accordo: «Questo incontro è all'insegna della conferma della grande amicizia esistente tra Italia e Stati Uniti», ha detto Mattarella, aggiungendo che «C'è una collaborazione piena tra Paesi amici».





Molti i temi su cui i due si sono confrontati nel corso dell'incontro. Quello sui 7,5 miliardi di dollari (6,8 miliardi di euro) di prodotti provenienti dall' Molti i temi su cui i due si sono confrontati nel corso dell'incontro. Quello sui dazi , ad esempio, è sicuramente uno dei dossier più spinosi nella definizione dei rapporti tra i due Paesi. Riguardo alle tasse su circadi prodotti provenienti dall' Unione Europea che l'ex tycoon ha recentemente annunciato, Mattarella dice: «Mi sembra preferibile confrontarsi subito e tenere conto delle diverse posizioni. L'alternativa è il rischio di metterci su una strada che in ogni caso necessiterà di un punto d'incontro e allora tanto vale cercarlo subito». Trump risponde che prenderà in considerazione

Donald Trump ha detto che gli Usa «valuteranno attentamente» le rimostranze dell'Italia che ritiene di essere penalizzata eccessivamente dagli annunciati dazi Usa per la vicenda dei sussidi statali ad Airbus. «L'Italia ha un problema su come i 7,5 miliardi di dollari di dazi sono stati suddivisi, crede di avere avuto un ruolo minore rispetto ad altri paesi come la Francia o la Germania», ha osservato il tycoon. Trump prosegue: «L'Italia paga solo 1% alla Nato, invece del 2%. Aumenti le spese», dice davanti a Mattarella. «La Libia ha portato una crisi migratoria che sta mettendo una pressione iniqua sull'Italia, spero che l'Ue affronti di più questo problema. Abbiamo un ottimo rapporto commerciale con l'Ue». Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, in conferenza stampa con il capo dello Stato Sergio Mattarella.



LEGGI ANCHE Siria, Mattarella: «L'Europa deve diventare protagonista, le conseguenze della guerra si scaricano sul nostro continente» . La misura, che scatterà il prossimo 18 ottobre, è scaturita in seguito a una sentenza dell'Organizzazione mondiale del commercio a favore di Boeing e Usa in rappresaglia al supporto illegale del blocco europeo ad Airbus.

«L'Italia ha appena acquistato 90 nuovissimi F35. Il programma va molto bene». Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, in conferenza stampa con il capo dello Stato Sergio Mattarella. In apertura della conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente della repubblica italiana Sergio Mattarella, Donald Trump ha reso omaggio all'eredità della cultura e dell'arte italiana, compresa una delle sue icone, quella di Cristoforo Colombo, scopritore dell'America. «Per me sarà sempre il Columbus day, anche se a qualcuno non piace», ha detto riferendosi alle crescenti proteste e iniziative per sostituire la festività.

«le rimostranze dell'Italia che ritiene di essere st» per la ripartizione di questi tra Francia, Germania e, appunto, ItaliaE poi, la questione Turchia-Siria. «Se lavuole combattere per riprendersi la sua terra, sta a loro ed alla. C'è molta sabbia con cui possono giocare. La Siria può avere qualche aiuto dalla Russia e va bene», ha detto Donald Trump prima dell'incontro con Mattarella. «Se la Turchia va in Siria, è un problema tra Turchia e Siria, non è un nostro problema», ha detto, affermando anche che «I curdi non sono angeli».