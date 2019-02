Trump meglio del Super Bowl, l’intervista che fa infuriare l’America

Martedì 5 Febbraio 2019, 13:06

Il momento più avvincente della notte del Super Bowl?L’intervista di Donald Trump alla Cbs.Se andamento ed esito della partita, infatti, sono apparsi scontati sin dal primo minuto di gioco, il tycoon, invece, in chiave mediatica non riuscirebbe a deludere neanche se lo volesse.E così, mentre il governo americano è ancora ostaggio dello shutdown amministrativo, ecco alcuni dei passaggi che riempiono le prime pagine dei giornali e che occupano l’intero palinsesto dei talk show televisivi.Si parte dal Muro col Messico, autentica ossessione del presidente.«È un’invasione. I trafficanti di uomini stanno letteralmente invadendo il nostro Paese.Ci vuole un muro, dunque. Chiunque dica che non ci vuole un muro sta giocando sporco, contro gli interessi degli Stati Uniti».La nuova data per un possibile accordo tra le aule del Congresso è quella del 15 febbraio. A Washington, però, la sensazione è netta: quasi certamente l’accordo non ci sarà. La paralisi di attività e stipendi andrà avanti ad oltranza, ma a Trump sembra non importare un granché. Anzi, fa leva proprio su questo braccio di ferro con i democratici per ricompattare le fila dei suoi elettori, eccitati dallo scontro. E come sempre, nella sua sfida perenne, apre a qualsiasi eventualità.«Tutte le opzioni sono sul tavolo. Non mi piace escludere nulla, non è da me».Una frase che nelle ultime settimane ha ripetuto spesso riguardo al Venezuela, lasciando intendere che al vaglio ci sia anche l’alternativa di un intervento militare. Dossier troppo caldo, però, del quale non vuole e probabilmente non può parlare.Sposta invece l’attenzione sul Medio Oriente e, dopo aver definito l’Iraq «uno dei più grandi errori che gli Stati Uniti abbiano mai fatto» e aver sottolineato dei (presunti) «colossali progressi fatti in Siria», punta il dito contro l’Iran. E non risparmia l’ennesima stoccata alla sua stessa intelligence.«L’Iran è il vero problema. I vertici dei nostri Servizi Segreti lo descrivono come un giardino delle meraviglie, ma io mi dissocio al cento percento. I seguo soltanto i miei di consigli».Più chiaro di così, impossibile: un uomo solo al comando, come del resto piace a chi Trump lo ha votato e lo rivoterebbe ancora.È costretto, poi, a scrollarsi di dosso le solite grane del Russiagate.«Nessun presidente è mai stato più duro di me nei confronti della Russia. Non c’è stata collusione, non c’è stata ostruzione, non c’è stato un bel niente».Ripete la sua cantilena, mentre il lavoro del procuratore speciale Robert Mueller va avanti imperterrito, tuttavia senza risultati concreti.E chiude rivendicando, in questo caso giustamente, i progressi fatti sul fronte Corea del Nord.«Eravamo ad un passo dalla guerra, ora abbiamo relazioni eccellenti».Ha ragione. Peraltro con Kim si incontreranno di nuovo entro la fine del mese, in Vietnam.Infine il rumore degli elicotteri.Trump deve andare ed esce di scena come in un film.Di certo più divertente del 13-3 rifilato dai New England Patriots ai Los Angeles Rams.