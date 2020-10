Trump e Melania positivi: i viaggi con la collaboratrice Hicks senza mascherina, ecco come il virus è salito sull'Air Force One

Donald Trump e Melania positivi al coronavirus. Una notizia che ha fatto il giro del mondo, cominciata con quella della positività al Covid di Hope Hicks, stretta collaboratrice del presidente Usa. È stato proprio un tweet del presidente statunitense, che spiegava di essere in quarantena assieme a Melania e in attesa del risultato del test, a far scattare i controlli. Nemmeno due ore dopo sempre con un tweet Trump annunciava: «Io e Melania siamo positivi al Coronavirus».

Da quanto ricostruito potrebbe essere stata proprio la collaboratrice del presidente, Hope Hicks, a contagiare lui e la First lady. Hicks è stata immortalata a più riprese senza mascherina, e ha volato spesso sull’Air Force One a fianco del presidente, anche verso Cleveland, dove è andato in onda il duello per le presidenziali con Joe Biden. Fino al Minnesota, dove Trump ha tenuto un comizio.



As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

La Casa Bianca sapeva che Hope Hicks era positiva al test ma Donald Trump ieri è andato lo stesso in New Jersey per una raccolta di fondi. Lo rivela la Cnn che sottolinea che ieri la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha svolto uno dei suoi, rari, briefing con la stampa, senza indossare la mascherina e senza dire niente della diagnosi della consigliera di Trump.

Secondo il Whashington Post fino a ieri Trump non mostrava alcun segno di contagio, anche se era a conoscenza della positività di Hicks, che presenta sintomi precisi.

«Il presidente e la first lady al momento stanno entrambi bene e intendono rimanere alla Casa Bianca durante la convalescenza», si legge nella dichiarazione del «medico del presidente» diffusa dalla Casa Bianca che conferma che Donald e Melania Trump sono risultati positivi al test del Covid. Nel memorandum diffuso dalla Casa Bianca, il medico del presidente assicura inoltre che «io e il personale medico della Casa Bianca rimarremo in costante vigilanza». E ringrazia per «il supporto fornito dai più grandi professionisti ed istituzioni sanitarie del Paese».

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Trump, intanto, ha cancellato il viaggio in Florida previsto nelle prossime ore nell’ambito della sua campagna elettorale. Lo ha annunciato la Casa Bianca, aggiungendo che la positività del presidente avrà un effetto sugli ultimi scampoli di campagna elettorale a 32 giorni dal voto.