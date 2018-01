Trump: «Mi piacerebbe rientrare nell'accordo di Parigi sul clima»

«Ho avuto molti problemi con l'Unione europea, e questo potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto grande da quel punto di vista, da un punto di vista commerciale. L'Unione europea ha trattato gli Stati Uniti in modo molto ingiusto in fatto di commercio», ha accusato Trump che ha criticato inoltre Londra sulla Brexit affermando che se fosse stato al posto della premier britannica Theresa May avrebbe portato avanti i negoziati in modo «diverso» e sarebbe stato «più duro» con l'Unione europea. «No. Non negozierei nel modo in cui viene negoziata», ha detto il presidente americano, riferendosi alla Brexit. «Penso che avrei negoziato diversamente. Avrei avuto un'attitudine diversa», ha proseguito. E poi: «Avrei assunto una posizione più dura sull'uscita» dall'Unione europea.



Trump è stato invitato nel Regno Unito dalla premier britannica Theresa May per due visite nel 2018: una visita di lavoro questa estate e una visita di Stato in autunno, ha detto lo stesso Trump. Downing Street non ha confermato le due visite, scrive la Bbc online. Il presidente ha affermato di non essere a conoscenza di alcun invito alle nozze del principe Harry e Meghan Markle: «Non che io sappia», ha detto. L'attrice americana Markle ha definito in passato Trump «controverso» e «misogino». Da parte sua, nell'intervista con il giornalista Piers Morgan, Trump ha affermato che il principe Harry e Markle «sembrano una splendida coppia».

«No, non direi che sono un femminista. Voglio dire, penso che ciò significherebbe, forse, esagerare. Io sono per le donne, sono per gli uomini, sono per tutti», ha detto tra le altre cose Trump.