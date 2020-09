Trump, ex modella accusa di molestie sessuali il presidente Usa: «Bacio disgustoso, non potevo liberarmi»

Un bacio molto, troppo spinto e poi un approccio non voluto, un abbraccio «come fosse una morsa». Una molestia sessuale avvenuta in un box vip riservato durante gli Us Open di tennis del 1997. Un nuovo presunto caso di molestie sessuali rischia di scuotere la Casa Bianca. Una nuova accusa viene mossa al presidente Usa Donald Trump, a 23 anni dal presunto episodio, è l'ex modella Amy Dorris. La vicenda è raccontata citata dal Guardian a cui in un'intervista la donna sostiene di aver dovuto subire un bacio con «la lingua in gola» dall'attuale presidente americano.

Dorris, che oggi vive in Florida, afferma di essersi sentita allora «disgustata e violata». Racconta: «Mi infilò la lingua in gola e io lo spinsi via», ma l'attuale presidente Usa continuò «a stringermi sempre più stretta ed allungare le sue mani ovunque, toccando il mio sedere, il mio seno, la mia schiena, qualsiasi cosa».



First Thing: 'I was in Trump's grip, and I couldn't get out of it' https://t.co/ukgFv11vW5 — The Guardian (@guardian) September 17, 2020

La replica

Tutte le accuse sono smentite categoricamente da Trump che attraverso i suoi avvocati - riporta lo stesso Guardian - nega di aver mai assaltato sessualmente l'ex modella o di essersi mai comportato con lei in modo inappropriato.

Il racconto

Il racconto della donna è rafforzato da alcuni conoscenti con cui si è confidata sull’incidente, tra cui un’amica a New York e la madre, un terapista e altri amici. Da tutti arriva la conferma. Dorris attualmente ha 48 anni ed è madre di due figlie gemelle. Ha sostenuto di aver pensato di parlare pubblicamente dell’aggressione nel 2016, quando diverse donne hanno reso pubbliche accuse simili contro l’allora candidato repubblicano alla presidenza. Ma allora decise di non farsi avanti, in parte perché pensava che così facendo avrebbe potuto danneggiare la sua famiglia. «Ora che le mie ragazze stanno per compiere 13 anni voglio che sappiano che non si permette a nessuno di farti qualcosa che non vuoi», ha detto.

