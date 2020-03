Trump negativo al Coronavirus, la lettera del medico: «C'è la conferma»

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è risultato negativo al test del coronavirus. Lo afferma in una lettera il medico del presidente. Trump si è sottoposto al test dopo essere entrato in contatto con diverse persone che erano risultate positive al virus. «Questa sera ho ricevuto la conferma che il test è negativo», scrive il medico di Trump nella lettera diffusa dalla Casa Bianca.



Sale di ora in ora il numero dei casi accertati di coronavirus negli Stati Uniti, ora oltre 2.800, quasi il doppio in poco più di 24 ore. I morti sono almeno 58, secondo gli ultimi dati delle autorità sanitarie federali e locali. A New York si registra la seconda vittima in un giorno, un uomo di 65 anni. Ultimo aggiornamento: 10:32