Congresso proclama vittoria Biden, Trump: «E' la fine del più grande mandato della storia, ma solo l'inizio della nostra lotta»

«È la fine del più grande mandato presidenziale della storia, ma è solo l'inizio della nostra lotta per fare l'America di nuovo grande»: lo afferma Donald Trump in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca dopo che il Congresso ha proclamato Joe Biden nuovo presidente degli Usa. «Ho sempre detto che continueremo la nostra lotta per assicurare che solo i voti legali contino», aggiunge Trump.

«Anche se sono totalmente in disaccordo con il risultato delle elezioni, ci sarà una transizione ordinata» afferma Trump in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!

