Donald Trump pensa al lancio di un nuovo partito: dovrebbe chiamarsi “Patriot Party”

Donald Trump sta pensando a un nuovo partito politico dopo l'addio alla Casa Bianca: si dovrebbe chiamare Patriot Party secondo il Wall Street Journal. Il giornale scrive che il tycoon ha parlato la scorsa settimana della fondazione di una nuova forza politica con i suoi collaboratori e altre persone del suo entourage. E stando alle fonti del Wsj Trump avrebbe manifestato il desiderio di chiamarla Patriot Party.

