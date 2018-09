Martedì 25 Settembre 2018, 22:01

NEW YORK - Venti minuti di patriottismo puro, venti minuti di autocelebrazione. Un’autocelebrazione che è costata a Donald Trump una breve interruzione, condita addirittura da qualche risolino, durante il suo intervento dal podio della 73esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite.Un lungo elenco di successi, presunti o veritieri che siano, con l’economia a ruggire in primo piano. E toni senz’altro meno agitati rispetto a quelli dello scorso anno.Tende la mano a Kim e alla Corea del Nord, tiene stretto a sé i suoi alleati, ma soprattutto rilancia e rafforza la sua idea di «America First».«L’America è governata dagli americani, nell’interesse degli americani. Gli americani non si scuseranno mai per le loro azioni, se sono tese a salvaguardare la sicurezza degli americani».Insomma, nel tempio del multilateralismo, Trump suona in maniera quasi ossessiva la carica dei suoi.E lo fa con un occhio agli interessi del partito repubblicano, in vista delle elezioni di metà mandato in calendario il prossimo 6 novembre.E lo fa soprattutto per sé, per la sua candidatura del 2020, per la sua vanità.