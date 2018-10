Trump? Peggio di Putin e Xi Jinping: perché il mondo non fida di The Donald

Martedì 2 Ottobre 2018, 16:20

NEW YORK - Trump sul fondo del mondo. Peggio di Putin e Xi Jinping.Questo il dato che emerge da un nuovo sondaggio realizzato tra i confini di 25 Paesi diversi: soltanto il 27% degli intervistati ritiene che il tycoon stia «affrontando nel modo giusto i vari dossier globali».Una percentuale che non lascia scampo in termini di popolarità, una sonora bocciatura che lo colloca al di sotto di quasi tutti gli altri leader della Terra.Il Pew Research Center, noto think tank indipendente basato a Washington, ha lavorato allo studio da maggio ad agosto, avvalendosi di un campione di circa 27mila persone che hanno individuato in Angela Merkel la figura degna di maggiore fiducia dell’intero scenario internazionale. La cancelliera tedesca, infatti, ha incassato il 52% dei gradimenti, contro il 34% di Xi ed il 30% di Putin.Numeri che, tuttavia, vanno esaminati anche da un’ottica differente.Come spiegano gli stessi analisti del Pew Center, «Molti credono che gli Stati Uniti stiano facendo meno per fronteggiare e vincere le varie sfide globali».Concetto che non va confuso con quelli che sono invece gli interessi americani in senso stretto.Agli occhi del mondo, insomma, Trump sta facendo meno e probabilmente anche peggio. Agli occhi dei suoi, però, sta facendo gli interessi dell’America. Motivo preciso per cui lo hanno votato.