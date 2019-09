Impeachment e Clima, la mossa di Trump all'assemblea generale dell’Onu per uscire dall'assedio

Mercoledì 25 Settembre 2019, 20:52

Donald Trump è il presidente degli Usa, non il segretario generale dell’Onu.Per capire l’America, e soprattutto per capire gli americani che lo hanno votato, bisognerebbe partire da qui.Da un’affermazione soltanto apparentemente banale, ma che in realtà più di qualcuno ha abbondantemente perso di vista.«Il futuro non appartiene ai globalisti, ma ai patrioti», ha affermato il tycoon tra le mura dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Aggiungendo sùbito dopo, tanto per essere ancora più chiaro, «Il futuro appartiene a nazioni sovrane e indipendenti che proteggono i loro cittadini, rispettano i loro vicini e onorano le differenze».Nel tempio del multilateralismo, fischi, grida, quasi orrore.Nella cosiddetta “pancia” degli Stati Uniti, applausi a scena aperta.C’è una sezione della società, specie della società di una certa politica, di un certo giornalismo e di certe narrazioni, che tende a scandalizzarsi per ciò che è ovvio.È quella che si potrebbe raccogliere genericamente sotto l’ombrello del politically correct, incapace oramai di accettare persino l’idea che un leader possa fare gli interessi del proprio popolo.“Popolo” che prima di essere degradato all’accezione negativa di “populismo”, apparteneva come concetto proprio alla sinistra, americana e mondiale.Insomma, Trump fa il suo mestiere, sottolineando peraltro di non avere nessuna intenzione di calarsi in nessuno scenario di crisi né con gli stivali dei suoi Marine né con i bottoni della guerra.Un presidente che di errori ne ha commessi, ne continua a commettere e ne commetterà ancora, certo.Ma un presidente.Di una nazione e non di un’organizzazione internazionale o addirittura del mondo intero.Un concetto facile facile che non agita in alcun modo l’opinione pubblica di Paesi lontani dai nostri e che viceversa manda in tilt quell’Occidente talmente impegnato ad evolversi in qualcosa di soltanto presumibilmente ultrademocratico da rischiare di perdere di vista la stessa democrazia, oltre che se stesso.Trump all’Onu ha detto delle cose normali.Con un atteggiamento e con un tono, inoltre, assai più istituzionale e assai meno sguaiato di quello cui ha abituato il pubblico a stelle e strisce nonché la più vasta platea internazionale.Di internazionale ha poco o nulla?È icona di chiusura e non di apertura?Tende a blindare sovranità, indipendenza, cittadini, cultura e tradizioni del vecchio “sogno americano” a scapito della nuova centrifuga che la globalizzazione vorrebbe imporre?È esattamente la ragione per cui lo hanno votato.E per cui lo voteranno ancora in un Paese, gli Stati Uniti, in cui il patriottismo non soltanto non è una vergogna, ma al contrario rappresenta le fondamenta di tutto.Ora, però, i riflettori si spostano di colpo dalla sfera politico-diplomatica a quella giudiziaria.E la parola che rimbalza tra le prime pagine e i piccoli schermi è una sola e pesa come un macigno: impeachment.La procedura è formalmente avviata, i democratici promettono battaglia, i repubblicani fanno quadrato attorno alla loro unica chance di tenersi la Casa Bianca per altri quattro anni e di conseguenza i numeri non ci sono né ci saranno nei mesi a venire.Ciononostante, è evidente che sia saltata fuori una poderosa arma in più per condizionare il voto del novembre 2020.L’opposizione è pronta a brandirla come del resto ha brandito il Russiagate per almeno due anni.The Donald, dal canto suo, vanta un certo talento nel recitare la parte della vittima, di colui che è assediato da un più o meno fantomatico sistema proprio perché si batte ogni giorno contro il più o meno fantomatico sistema, e potrebbe, in definitiva, essere in grado di rovesciare la frittata a suo favore.Il famoso coltello (elettorale) c’è, dunque.Tuttavia, al di là dei titoloni e dei facili entusiasmi di oggi, adesso si tratta di stabilire chi è che lo tiene dalla parte del manico.