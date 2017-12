Usa, Trump punisce l'Onu per il voto su Gerusalemme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 09:22

NEW YORK - Dalle minacce all'azione in meno di una settimana. L'ambasciatrice Usa all'Onu Nikki Haley aveva tuonato contro i paesi che hanno isolato gli Stati Uniti sulla questione di Gerusalemme capitale di Israele e sullo spostamento dell'ambasciata da Tel Aviv alla città santa. «Ci ricorderemo di questo giorno aveva detto la fedele alleata di Trump, in odore di una prossima candidatura alla Casa Bianca nel quale siamo stati oggetto di un attacco per il semplice fatto di aver esercitato la nostra prerogativa di nazione sovrana. Ce ne ricorderemo il giorno in cui saremo chiamati ancora una volta a elargire il contributo più ingente alle finanze delle Nazioni Unite».Puntuale è arrivato il provvedimento punitivo: domenica prima di Natale la stessa Haley ha annunciato che gli Usa avrebbero ridotto di 285 milioni il contributo al bilancio dell'Onu per il biennio 2018-19. Gli Usa fanno la parte del leone nel finanziamento delle missioni umanitarie: nel biennio appena scaduto la loro partecipazione alla spesa è stata di circa 1,2 miliardi di dollari sul totale di 5,2 miliardi di cui dispone l'organizzazione. Haley ha assicurato che i ritocchi interesseranno le missioni nella regione sudanese di Darfur e ad Haiti, mentre saranno fatte salve le operazioni in Libia, Yemen, Columbia, Afghanistan, Iraq, e quella in via di formazione per prevenire lo sterminio dei Rohingya in Myanmar.