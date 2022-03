Guerra Ucraina, Trump e l'elogio a Putin, Xi e Kim: «Loro intelligenti, Biden un debole»

Guerra in Ucraina. Nuovo intervento a gamba tesa sulla delicata questione internazionale, anche alla luce delle ultime dichiarazioni di Biden, da parte dell'ex presidente Usa Donald Trump. Vladimir Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un sono «intelligenti» , mentre Joe Biden è «un debole», ha detto Trump tornando ad esprimere la sua ammirazione per i leader autoritari durante un comizio in Georgia.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Estonia, la Russia recluta spie: la strategia di Putin in tre mosse... MONDO Ucraina, Putin perde il suo cerchio magico: via i fedelissimi IL TRATTATO Articolo 5 della Nato, per Biden è «obbligo... IL CONFLITTO Ucraina, altolà a Putin sulle armi chimiche. Nato: «Se... L'INTERVISTA Ucraina, cosa vuole Putin? Il generale Camporini: «Non si... L'ANALISI Guerra fredda, cosa rischiamo davvero? Gli scenari che ridisegnano... LA SPIEGAZIONE Ucraina, perché è nata la guerra con la Russia e come... LA GIORNATA Ucraina, la trappola dei corridoi umanitari (che portano solo in... IL FOCUS Guerra lampo addio, si rischia un conflitto lungo? Dai nuovi fronti...

Biden e il discorso contro Putin «tiranno» che ha sorpreso tutti: cosa succederà ora?

Trump e l'elogio a Putin, Xi e Kim

Secondo Trump, il presidente «dovrebbe ricusarsi da qualsiasi cosa che abbia a che vedere con l'Ucraina» a causa delle attività del figlio Hunter Biden ha fatto nel Paese. È interessante che le insinuazioni di Trump sulle presunte attività illecite del figlio di Biden, motivo delle sue pressioni sul governo ucraino che portarono poi al processo di impeachment, arrivino dopo che il Cremlino ha accusato Hunter Biden di aver avuto addirittura un ruolo nel fantomatici laboratori per le armi biologiche in Ucraina. Durante il comizio, Trump ha di nuovo poi avuto parole di apprezzamento per l'intelligenza di Putin - «Mi hanno chiesto se Putin sia intelligente, sì è intelligente» - ma ha aggiunto che ha commesso «un grande errore» invadendo l'Ucraina, dopo aver fatto una «grande mossa negoziale» con le truppe sul confine.

Le parole dell'ex presidente

«È un gran modo di negoziare, mettere 200mila militari sul confine - ha detto Trump - è stato un grande errore, ma una grande mossa negoziale. Non ha funzionato bene per lui». Ed ha avuto parole di ammirazione per l'intelligenza per gli altri leader autoritari, Xi Jinping «che governa 1,5 miliardi di persone con il pugno di ferro» e il dittatore nordcoreano Kim John-Un, definito «un duro». «I più intelligenti stanno in cima», ha aggiunto parlando di loro.