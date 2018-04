Usa, Trump rompe (finalmente) il silenzio sulla pornostar: «Non sapevo del denaro a Stormy Daniels»

Venerdì 6 Aprile 2018, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2018 17:11

NEW YORK - «No, non sapevo nulla dei 130mila dollari pagati a Stormy Daniels».Trump rompe finalmente il silenzio riguardo alla spinosa vicenda che negli Stati Uniti continua a sollevare polveroni etici, oltre che politico-legali. E lo fa a bordo dell’Air Force One, ai microfoni di una delegazione di giornalisti accreditati alla Casa Bianca.Michael Cohen, il suo avvocato privato, ha messo a tacere l’ex pornostar con dei fondi che potrebbero essere stati distratti dalla campagna elettorale del 2016. Cosa che, di fatto, si configurerebbe come un reato per la giustizia americana. L’episodio resta tuttora da chiarire, ma è evidente l’angolo di imbarazzo in cui si è andato ad incastrare il tycoon.Che si difende, ma in maniera stringata e prudente. Rinunciando al suo consueto fiume in piena di parole.I corrispondenti presenti fanno sapere che lo scambio è durato in tutto meno di trenta secondi.«Dovete chiedere a Michael», ha ripetuto Trump un paio di volte. Che, con fare frettoloso e nervoso, ha provato sùbito a voltare pagina: «Cos’altro abbiamo? Domande?».È evidente che i suoi consiglieri gli abbiano suggerito di non infiammare ulteriormente il dossier con commenti che possano prestarsi a titoloni e manipolazioni. Ed è altrettanto evidente che, per una volta, The Donald abbia intenzione di starli a sentire, evitando così di ingigantire la questione.Resta, però, la spina nel fianco di un vero e proprio caso che piace poco all’elettorato femminile, anche a quello repubblicano-conservatore. Fedele, sì, al presidente, ma anche ad un credo religioso che per nulla sposa con una Melania al tempo neomamma e con una donna “tempestosa” che soltanto pochi giorni fa ha raccontato davanti a milioni di telespettatori di aver fatto sesso con colui che è oggi il primo uomo d’America.