Usa, Trump sbatte la porta in faccia ai vincitori del Super Bowl

Martedì 5 Giugno 2018, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 20:26

NEW YORK - Anche con la palla ovale ferma da un pezzo, la cosiddetta “protesta dell’inno” non finisce più di agitare l’America. I Philadelphia Eagles, vincitori del Super Bowl 2018, non sono infatti i benvenuti alla Casa Bianca. Il tradizionale incontro tra i campioni della National Football League e il presidente degli Stati Uniti, insomma, non ci sarà.Con un discorso a tratti feroce, Trump sbatte la porta in faccia ad una squadra che aveva già annunciato una partecipazione monca. L’idea di molti giocatori era quella di non prendere parte alla cerimonia istituzionale a causa di tutta una serie di divergenze con le politiche e gli atteggiamenti del tycoon.Che, dal canto suo, però, rincara la dose e risponde così:«Pare che i Philadelphia Eagles non siano in grado di presentarsi alla Casa Bianca per festeggiare con la loro squadra al completo. Sono in disaccordo con il loro presidente perché insiste sul fatto che debbano stare in piedi per l’inno nazionale, con tanto di mano sul cuore, in onore dei grandi uomini e delle grandi donne delle nostre forze armate e per l’intero popolo di questo Paese. Gli Eagles avrebbero voluto inviare una delegazione ristretta, ma i tifosi meritano di meglio».E tanti saluti dal Commander in Chief più divisivo dell’intera storia americana.La trappola architettata da Trump è evidente. Ed in parte addirittura funziona. È riuscito, cioè, a trasformare la protesta di chi si inginocchia per scuotere attenzioni e coscienze in merito alla questione razziale in un movimento anti-patriottico che merita di essere punito. Al punto che, a partire dalla prossima stagione, sarà vietato dalle nuove regole imposte dalla federazione di mettere in scena simili comportamenti, pena sanzioni e squalifiche sia per le società che per gli atleti.Un allineamento dunque forzato che torce come forse mai è accaduto negli ultimi anni la libertà di espressione e, in senso più vasto, la democrazia delle idee.