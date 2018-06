«Pronto Donald?», lo scherzo telefonico del comico a Trump

Il presidente degli Stati Uniti, tra le persone più protette al mondo, vittima di uno scherzo telefonico. È accaduto a Donald Trump e a bordo dell'Air Force One lo scorso mercoledì di ritorno a Washington da un comizio in North Dakota.



Il comico John Melendez, noto per la sua collaborazioni con show di successo e conduttori popolari fra cui Jay Leno, si è fatto passare per il senatore democratico del New Jersey Robert Menendez ed è riuscito a raggiungere direttamente Trump.

Comedian "Stuttering John" Melendez claims he made a prank call to President Trump while posing as Sen. Bob Menendez -- and received a call back from Air Force One https://t.co/ux1zgVdlFm pic.twitter.com/iyDMrMnPuq — CNN (@CNN) 29 giugno 2018







Melendez ha poi riprodotto la conversazione registrata sul suo podcast: sono tre minuti in cui si toccano i maggiori temi dell'attualità e la voce dell'interlocutore sembra chiaramente quella del presidente Usa.



Il comico ha raccontato di aver chiamato la Casa Bianca facendosi passare per un assistente del senatore e di aver lasciato un numero di cellulare e, alla fine, di essere stato messo in contatto con Trump a bordo dell'Ar Force One. L'episodio ha sollevato diversi quesiti sul sistema di sicurezza e protezione del presidente.

Sabato 30 Giugno 2018, 07:20 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 08:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA