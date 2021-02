Donald Trump bandito da Twitter per sempre. Impeachment, il leader repubblicano McConnell: non so ancora come voterò

Donald Trump bandito da Twitter per sempre. A dare la notizia è il chief financial officer di Twitter Ned Segal in un'intervista a Cncb in cui ha spiegato che gli «stop sono permanenti»: quando «si è rimossi dalla piattaforma si è rimossi a prescindere» dalla carica, ovvero «se si è un commentatore, un direttore finanziario, un attuale o un ex funzionario pubblico». Non un bando ad personam, quindi, ma un bando come un altro che quindi non prevede un trattamento diverso nemmeno se la persona oggetta del blocco è l'ex presidente degli Stati Uniti.

La risposta di Ned Segal implica che anche nel caso in cui Trump dovesse ricandidarsi alla presidenza degli Usa nel 2024 non avrebbe accesso al suo account. La sospensione permanente decisa dal social in gennaio è la 'sanzione' più dura prevista da Twitter, che non si può aggirare, come spiegato nell'help center di Twitter. Le motivazioni sono note: attacco alla democrazia. Twitter è stato sempre il social network di gran lunga preferito da Trump che lo ha usato massicciamente nel corso del proprio mandato, spesso scavalcando i canali ufficiali di comunicazione della Casa Bianca.

Il processo di Impeachment

Intanto prosegue nel Senato Usa il processo di impeachment che vede Trump sotto accusa per incitazione alla rivolta dopo l'assalto a Capitol Hill avvenuto il 6 gennaio scorso a seguito di un comizio in cui il tycoon aveva arringato la folla di sostenitori a reagire contro la vittoria di Biden, ritenuta da Trump un «furto elettorale». Difficile, tuttavia, che si arrivi a una condanna: servono i due terzi dei voti del Senato e quindi anche molti repubblicani dovrebbero schierarsi contro il loro ex presidente. Detto ciò, il leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell ha lasciato intendere ad alcuni suoi colleghi di partito che non ha ancora deciso come voterà. Secondo Bloomberg McConnell ha suggerito che il voto finale è una questione di coscienza e che i senatori che - come lui - hanno contestato la costituzionalità del processo possono ancora votare per la condanna. Pochi giorni dopo l'assalto al Congresso, McConnell aveva accusato pubblicamente Trump di averlo istigato, definendo prive di fondamento le sue accuse sui brogli elettorali. Ma aveva anche precisato che prima di decidere come votare avrebbe ascoltato le argomentazioni delle parti.

Per il Senato americano il processo per l'impeachment di Donald Trump è costituzionale. Così ha votato ieri la maggioranza dei senatori nella prima giornata del dibattimento, con 56 voti a favore e 44 contrari. La difesa di Trump, infatti, aveva tentato di bloccare sul nascere il processo sostenendo la sua incostituzionalità poiché contro un presidente non più in carica. Il processo a Donald Trump «è politico» e se andrà avanti «distruggerà questo Paese forse solo come abbiamo visto una volta sola nella nostra storia», ha detto David Schoen, difensore dell'ex presidente americano, parlando nell'aula del Senato. Con un riferimento, sottolineano alcuni media, alla guerra civile americana.

