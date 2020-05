Trump firma ordine sui social media: «Twitter fa attivismo politico»

È scontro totale tra gli Stati Uniti e i social. Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo sui social media. Lo rende noto la Casa Bianca. Il presidente ha spiegato che con suo provvedimento i social media non avranno più immunità legale contro eventuali cause per i contenuti delle loro piattaforme.

LEGGI ANCHE --> Trump prepara stretta sui social. Twitter: «Segnarelemo notizie sbagliate su elezioni»

Trump ha annunciato che la sua amministrazione perseguirà una legislazione ad hoc sui social, in aggiunta al suo ordine esecutivo. Il presidente ha detto di aspettarsi sfide legali al proprio provvedimento ma presume che il suo governo le affronterà bene. Trump ha accusato Twitter di assumere «posizioni editoriali» e di fare «attivismo politico» quando interviene sui cinguettii degli utenti. Il presidente ha poi equiparato i social ad un monopolio.

Ultimo aggiornamento: 23:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA