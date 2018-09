Terremoto e tsunami in Indonesia: onde alte due metri. almeno cinque morti

Almeno cinque morti per lo, innescato dal forte terremoto, che ha colpito l'Indonesia: le onde si sono abbattute sulla città costiera di Palu e hanno raggiunto i 2 metri di altezza. Lo riporta la Bbc online. Secondo funzionari locali, ci sarebbero almeno cinque morti anche se non è ancora chiaro se questo dato sia riferito allo tsunami o al sisma.LEGGI ANCHE Terremoto devastante in Indonesia, magnitudo di 7.3: terrore a Sulawesi