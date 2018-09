Turchia, vietato usare una valuta straniera per contratti di acquisto e di affitto

Giovedì 13 Settembre 2018, 12:09 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2018 12:46

In Turchia sarà vietato usare qualsiasi valuta estera per stipulare contratti di acquisto e di affitto. Così ha stabilito il nuovo decreto del governo di Ankara per contrastare la crisi economica, che sta invadendo il paese.Il decreto, pubblicato nella notte e che porta la firma del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha come obiettivo quello di scoraggiare l'uso della valuta estera e rafforzare la lira turca, che nell'ultimo anno ha perso circa il 40% del suo valore rispetto al dollaro.Secondo la nuova normativa i contratti di acquisto, vendita e locazione di beni mobili e immobilli a partire da oggi dovranno essere stipulati solamente in lire tuche. Mentre i contratti che sono già stati stipulati in valuta straniera, dovranno essere convertiti nella moneta nazionale entro trenta giorni. La decisione riguarda anche il leasing di veicoli.