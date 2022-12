Nasce con un tumore inoperabile, pediatra salva Daniela in pochi mesi con una terapia di 40 anni fa

Daniela è nata con tumore inoperabile, ma il pediatra è riuscita a salvarla. La piccola ora ha tre anni. Ma quando è uscita dalla sala parto, però, i medici le avevano diagnosticato un cancro di 10 centimetri chiamato fibrosarcoma congenito. Si cura, solitamente, con un intervento chirurgico. Nel suo caso no: era inoperabile perché si trovava in un aneurisma dell'aorta addominale. Inoltre non potevano curarla con chemioterapia o radioterapia perché, secondo il suo medico, non riusciva a superarla. Antonio Pérez, il suo pediatra, ha trovato una cura che ha curato la ragazza in pochi mesi. Tre anni dopo Daniela, altri quattro bambini hanno beneficiato della stessa procedura.

Tumore allo stomaco, scoperto un nuovo sintomo che permette di riconoscerlo dall'occhio

"Non abbiamo mai perso la speranza", dicono i genitori a El Pais. La mamma di Daniela, Silvia de Marcos, ricorda che, nonostante gli fosse stato detto che la possibilità di sua figlia di sopravvivere era dell'1%, erano sempre ottimisti. “Con quella probabilità puoi vincere alla lotteria. Abbiamo sempre pensato che Daniela sarebbe stata quell'1% ed eccola qui”, dice guardando la figlia.

Il loro ottimismo era tale da non permettere nemmeno ai parenti o agli amici che li visitavano di piangere in presenza di Daniela. “Non abbiamo permesso a nessuno di piangere davanti a lei. Se piangi e dimostri che hai torto, finisci per trasmetterglielo”, assicura la madre.

La Fundación CRIS contra el cáncer estrena un cortometraje sobre la carrera del pediatra Antonio Pérez para buscar una cura para una niña que tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir a un tumor



🖋 Inés Sánchez-Manjavacas Castañohttps://t.co/mCiy6Jwah3 — EL PAÍS América (@elpais_america) December 22, 2022

De Marcos era incinta di 37 settimane quando le è stato detto che qualcosa non andava. Tuttavia, né lei né suo marito, Miguel Ángel González, si aspettavano la gravità della situazione. "In sala parto ci hanno detto che stavano portando la ragazza in terapia intensiva e che non sapevano se sarebbe sopravvissuta. Hanno trascorso un mese e mezzo in ospedale prima di poter tornare a casa".

Durante quel periodo hanno fatto innumerevoli test su Daniela e hanno indagato fino a quando non hanno trovato la cura giusta. "Sapevamo che era nata con questo problema, ma non potevamo sapere veramente cosa fosse fino a quando non le è stato diagnosticato dopo la nascita", dice il pediatra. Pérez racconta la gravità della situazione: "Il tumore non ha smesso di crescere e la ragazza potrebbe morire da un momento all'altro".

Ha trovato la soluzione grazie a uno studio effettuato 40 anni prima in cui si parlava del gene driver, una mutazione che colpisce il genoma e accelera la crescita delle cellule tumorali. Questa è stata una delle cose che più ha catturato l'attenzione di Nacho Ros, il regista del cortometraggio. È stato sorpreso di vedere "come qualcosa che è accaduto per caso, 40 anni dopo, salva la vita di una ragazza".

Il pediatra spiega che questa alterazione genetica è l'unica responsabile del tumore. Il farmaco che hanno usato con Daniela è progettato per attaccare direttamente la mutazione e non ha praticamente effetti collaterali. “Fa sciogliere il tumore, che in circa tre mesi scompare”, spiega il ricercatore. Daniela ha iniziato la cura il 9 ottobre 2019. Per un mese e mezzo ha preso 2 millilitri di sciroppo alle nove del mattino e alle nove di sera, come un orologio. Cinque mesi dopo, non c'era traccia del tumore.

Oltre al fibrosarcoma, a Daniela è stato diagnosticato un aneurisma dell'aorta addominale e una trombosi della vena iliaca sinistra, motivo per cui ha problemi di irrigazione agli arti inferiori. Sua madre, Silvia de Marcos, non è sicura che la ragazza sia consapevole della gravità della sua situazione, ma sa di essere diversa. Dopo aver operato l'aneurisma, le è rimasta una cicatrice verticale sull'addome che la ragazza mostra senza problemi. “Dice alla gente che ce l'ha perché lui è un supereroe e gli altri no”, dice teneramente De Marcos.

Pérez sottolinea l'importanza di questo tipo di progresso nella cura del cancro. Questo fibrosarcoma di solito compare durante il primo anno di vita, anche se circa la metà dei bambini che ne soffrono nascono con esso o lo sviluppano durante il primo mese di vita. Si manifesta come un nodulo in aree come le gambe, le dita o il collo e viene rimosso chirurgicamente per amputare la parte interessata. Quando però compaiono in zone più complicate —come nel caso di Daniela— e non è possibile operare, la prognosi è infausta.

Poiché si trattava di un farmaco in fase di sperimentazione clinica che non era disponibile, il ricercatore e il suo team hanno dovuto richiederne l'uso per uso compassionevole, un'autorizzazione eccezionale che viene richiesta all'Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari. Pérez ha dovuto ricorrere a questo metodo altre quattro volte per i bambini con la stessa condizione, perché non è ancora approvato. «Abbiamo curato cinque casi senza necessità di intervento chirurgico, il sesto lo chiederò ancora», dichiara convinto.

Il caso di Daniela è davvero eccezionale. In Spagna, il cancro infantile rappresenta l'1% di tutti i tumori diagnosticati. Se le cifre vengono confrontate con il cancro neonatale, c'è un caso ogni 10.000 adulti. Pérez afferma che la maggior parte dei tumori infantili è concentrata nei bambini tra i 3 e gli 8 anni, i casi di bambini al di sotto di un mese "non superano gli 8 o 10 all'anno".

Sia il regista del cortometraggio, Nacho Ros, che Pérez collaborano con CRIS praticamente dall'inizio della fondazione. Ros fa anche volontariato negli ospedali. Quando il regista ha saputo del caso della bambina, gli è stato chiaro che "va raccontato", ma non voleva essere lasciato solo in questa storia; Ho voluto lasciare il messaggio che questo non finisce la storia di Daniela e Antonio, e "dobbiamo sensibilizzare che, nel cancro, la chiave è la ricerca ", dice Ros.

Fondazioni come CRIS contro il cancro giocano un ruolo fondamentale in questa vicenda, ma anche nella vita delle famiglie dei bambini malati. "Non li trovi, atterrano nella tua vita", dice De Marcos. Ora la sua famiglia collabora attivamente con la fondazione perché vuole restituire l'aiuto ricevuto in modo che raggiunga più bambini. A loro è chiaro che l'unico modo per salvare i piccoli dopo Daniela è dare loro visibilità. “Devo farlo per altri bambini”, dice De Marcos.