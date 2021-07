Tunisia, nuovo record di decessi giornalieri: è allarme negli ospedali pubblici

Nuovo record di decessi giornalieri provocati dal Covid in Tunisia. Secondo i dati resi noti dal ministero della Salute, nella giornata del 13 luglio sono state registrate 194 vittime e 8.213 nuovi casi su 25.213 test eseguiti, con un tasso di positività del 32,57%. Negli ospedali pubblici del Paese si riscontrano difficoltà a tutti i livelli per l'alto numero di pazienti ricoverati, che attualmente sono 4.667, di cui 655 in rianimazione e 158 in respirazione assistita. In molte regioni del Sud l'esercito ha installato ospedali da campo.

Intanto, il Dipartimento di Stato americano ha sconsigliato in una nota ai connazionali di recarsi in Tunisia a causa dei rischi associati alla pandemia. Finora il Paese ha registrato 518.609 infezioni e 16.845 morti. La campagna di vaccinazione nazionale, cominciata il 13 marzo scorso, procede a rilento: hanno ricevuto una dose poco più due milioni di persone e 676.613 entrambe le dosi, su circa 12 milioni di abitanti. Diversi Paesi stanno inviando alla Tunisia aiuti sanitari e vaccini in segno di solidarietà.