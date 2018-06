Migranti, la Tunisia convoca l'ambasciatore italiano: «Profondo stupore per le parole di Salvini»

L'ambasciatore italiano a Tunisi, Lorenzo Fanara, è stato convocato dal ministero degli Esteri per trasmettergli il «profondo stupore» del governo del Paese nordafricano per le dichiarazioni del ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale 'Tap', citando una nota del ministero degli Esteri tunisino. Ieri Salvini, dopo aver visitato l'hotspot di Pozzallo, ha affermato che la Tunisia è un paese libero e democratico dove non ci sono guerre, epidemie e pestilenze, che non sta esportando dei gentiluomini ma spesso e volentieri dei galeotti





LEGGI ANCHE: Salvini: «La Tunisia esporta galeotti. Basta Sicilia campo profughi Ue»



Nel comunicato del ministero degli Esteri tunisino, si sottolinea che queste dichiarazioni non riflettono il livello di cooperazione tra i due paesi nella lotta all'immigrazione clandestina. Le parole del ministro italiano, si legge, Nel comunicato del ministero degli Esteri tunisino, si sottolinea che queste dichiarazioni non riflettono il livello di cooperazione tra i due paesi nella lotta all'immigrazione clandestina. Le parole del ministro italiano, si legge,

denotano una mancanza di conoscenza dei vari meccanismi di coordinamento stabiliti tra i servizi tunisini e italiani responsabili della lotta contro la migrazione irregolare

.

Lunedì 4 Giugno 2018, 17:39 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA