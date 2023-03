Turbolenza sul volo Lufthansa, 7 feriti e caos a bordo: la compagnia chiede ai passeggeri di cancellare foto e video

Cosa può accadere durante una turbolenza in volo? Quello che è riuscita a documentare una dei passeggeri, Rolanda Schmidt, che era a bordo dell'aereo della compagnia Lufthansa, sulla tratta che collegava gli Stati Uniti alla Germania, quando il velivolo avrebbe perso velocemente quota, precipitando di circa 1.200 metri in pochi secondi.

Oltre alla paura dei passeggeri ed al panico di chi temeva per la vita, sette persone sono rimaste ferite, perché la perdita di quota, li avrrebbe sbalzati verso l'altro.

Inoltre, è probabile che non tutti indossassero la cinta di sicurezza perché l'incidente si è verificato durante l'ora della cena, quando il personale di bordo aveva servito cibo e bevande. Le immagini girate dai passeggeri a bordo rendono ben visibile cosa c'era sull'aereo. Vassoi a terra, cibo dovunque, un vero caos, tanto che la compagnia ha chiesto a chi era a bordo di cancellare foto e video della scena caotica. Un annuncio ripetuto per ben due volte, motivato - secondo l'assistente di volo - dalla necessità di privacy delle persone a bordo.

Tra l'altro uno dei passeggeri era la moglie di Matthew McConaughey, Camila Alves, che ha pubblicato un video con la didascalia: "Rispettare la privacy di coloro che mi circondano è tutto ciò che sto mostrando, ma l'aereo era un caos".

Una passeggera al quinto mese di gravidanza, ha confermato alla Cnn che «è stato come se fossimo stati in caduta libera per cinque secondi. Piatti e bicchieri sono saliti fino al soffitto e la mia borsa dal pavimento è volata dietro di me. Le persone hanno cominciato a urlare, pensavamo stessimo precipitando».

In seguito alla pesante turbolenza i piloti hanno deciso per un atterraggio alternativo all'aeroporto di Dulles. La FAA ha invece fatto sapere che avrebbe indagato sull'incidente.

THE VIEW FROM INSIDE: New video shows food that went flying from what passengers describe as a “free fall" on Lufthansa Flight 469. The plane was flying from Austin to Frankfurt when it diverted to Dulles due to significant turbulence. @nbcwashington pic.twitter.com/hwvG61hQUp

— Michael Pegram (@MichaelPNews) March 2, 2023