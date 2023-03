Turbolenze in volo, uomo muore in aereo: il giallo della cintura di sicurezza

Un uomo è morto durante un volo privato negli Stati Uniti a causa di una forte turbolenza che ha costretto l'aereo a deviare dalla rotta iniziale mentre sorvolava il New England, nel nord-ovest degli Stati Uniti.

Le cattive condizioni hanno costretto l'aereo a cambiare rotta e dirigersi verso l'aeroporto internazionale di Bradley.

Secondo quanto scrive El Clarìn, l'aereo trasportava cinque persone quando è stato sconvolto dalla turbolenza. Stava viaggiando da Keene, nel New Hampshire, a Leesburg, in Virginia, secondo la portavoce del National Transportation Safety Board degli Stati Uniti, Sarah Sulick.

Non è chiaro in questo momento quali danni abbia subito l'aereo e l'Ntsb non ha ancora fornito dettagli. Inoltre non è stato chiarito se la vittima indossasse la cintura di sicurezza.

Secondo un database della Federal Aviation Administration, l'aereo era di proprietà di Conexon, una società con sede a Kansas City, Missouri. La società, specializzata nel portare la fibra ottica nelle comunità rurali per fornire loro Internet ad alta velocità, ha rifiutato di commentare l'accaduto.

Gli investigatori dell'Ntsb hanno intervistato i due membri dell'equipaggio e i passeggeri sopravvissuti. I registratori di voce e dati dalla cabina di pilotaggio dell'aereo sono stati inviati al quartier generale dell'Ntsb per l'analisi, ha aggiunto Sulick.