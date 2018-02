Tra Turchia e Siria l'ora delle bombe: 200 morti a Ghuta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 21 Febbraio 2018, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2018 10:55

NEW YORK - Giornata di tensione ieri ad Afrin, la provincia settentrionale della Siria che da circa un mese è oggetto di pressioni da parte dell'esercito turco. Un convoglio di circa cento mezzi leggeri, con a bordo miliziani schierati con il governo di Damasco, ha tentato di entrare nei confini della provincia. La televisione della capitale siriana ha mostrato immagini dell'attraversamento di un check point in prossimità di Ziyara, a sud est della capitale. Immediata la risposta turca, che sotto il tiro dell'artiglieria e dei bombardamenti aerei avrebbe costretto una ritirata, stando alle notizie diffuse dalle agenzie di Ankara.I turchi il 20 gennaio hanno iniziato un'avanzata verso l'omonima capitale di Afrin, una città di circa 35mila abitanti, il cui controllo dopo l'abbandono delle forze governative nel 2012 è stato preso dai curdi dell'YPG (Unità di Protezione Popolare). I nuovi occupanti reclamano il territorio come parte delle tre province del nord della Siria per le quali hanno mire indipendentiste con il nome di Rojava, e che di fatto diventerebbe il nucleo di un insediamento curdo a sud della frontiera turca. Per il governo di Erdogan il gruppo non è dissociabile dal PKK, il Partito dei Lavoratori curdo da loro considerato un gruppo terrorista, e la sua presenza istituzionalizzata rappresenterebbe una minaccia alla sicurezza nazionale.