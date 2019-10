Turchia-Usa, intesa su tregua di 120 ore per il ritiro dei curdi. Trump: «Grazie Erdogan»

Turchia e Stati Uniti hanno concordato un «cessate il fuoco» in Siria. Lo ha annunciato Mike Pence parlando da Ankara dopo i lunghi colloqui al palazzo presidenziale con la leadership turca a più di una settimana dall'avvio della contestata operazione militare della Turchia nel nord della Siria, la terza dal 2016.



L'INCONTRO

Pence ha avuto un incontro a porte chiuse con Recep Tayyip Erdogan, andato avanti per un'ora e quaranta minuti, come hanno confermato i media ufficiali turchi. Poi, dopo il faccia a faccia, sono iniziati i colloqui estesi alle delegazioni.



L'ACCORDO

Turchia e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco in Siria di 120 ore in cui gli Usa favoriranno l'evacuazione dei combattenti curdi dalla zona di sicurezza concordata con Ankara. Lo ha detto il vicepresidente americano Mike Pence.



LA SAFE ZONE

La Turchia otterrà una zona di sicurezza concordata con gli Usa di circa 32 km (20 miglia) oltre il suo confine con la Siria, ha spiegato il vicepresidente americano dopo l'accordo sul cessate il fuoco raggiunto con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.



L'ANNUNCIO DI TRUMP

«Grandi notizie dalla Turchia... milioni di vite saranno salvate!». Lo ha scritto su Twitter il presidente Usa Donald Trump. Ad Ankara, dove è in missione, il vice presidente Mike Pence ha annunciato che tra Usa e Turchia è stato raggiunto un accordo per la sospensione delle operazioni militari turche nel nord della Siria.



ORA VIA LE SANZIONI

Le sanzioni imposte dagli Usa alla Turchia per l'offensiva in Siria stanno tolte appena il cessate il fuoco diventerà permanente. Lo ha detto il vicepresidente americano Mike Pence dopo l'incontro con Erdogan. Nell'attesa della fine definitiva delle operazioni militari in Siria, non verranno inoltre imposte nuove sanzioni Usa alla Turchia, ha aggiunto Pence.

Giovedì 17 Ottobre 2019, 19:43

